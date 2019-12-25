Среди погибших — четверо детей.

Заместитель руководителя МЧС России по городу и главный государственный инспектор по маломерным судам Виктор Колесов представил ключевые данные о происшествиях и работе надзорных служб. Итоги навигационного периода в Петербурге подвели на пресс‑конференции в ТАСС.

За период навигации на территории Северной столицы зафиксировано 51 происшествие. Трагическим итогом стали 40 погибших — все они стали жертвами нарушений элементарных правил безопасности, когда люди выходили на лед или купались в неположенных местах. Среди погибших — четверо детей.

При этом в специально оборудованных для купания зонах в этом году не зафиксировано ни одного летального случая. Инспекторы также провели 275 патрулирований, активно пресекая нарушения на акваториях города. В результате к ответственности привлекли 492 судоводителя. Кроме того, 41 маломерное судно помещено на специализированную стоянку.

Отдельное внимание уделялось борьбе с управлением плавсредствами в состоянии опьянения. Инспекторы составили 11 протоколов в отношении судоводителей, находившихся под воздействием алкоголя. Как подчеркнул Колесов, к таким нарушителям применяются максимально строгие меры в рамках действующего законодательства.

Ранее мы сообщали, речная навигация в Петербурге завершилась 15 ноября.

Фото: Piter.TV