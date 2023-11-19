В их числе оказались медаль, монета и пачка папирос.

В одной из квартир на Васильевском острове, расположенной в старом доме, во время ремонтных работ под полом обнаружили фрагменты костей. Хозяйка жилья в беседе с 78.ru призналась, что отчасти была готова к необычным находкам.

При покупке недвижимости петербурженка изучила историю здания и допускала, что в стенах или перекрытиях могут скрываться любопытные артефакты. При этом такая серьезная находка оказалась для нее неожиданной. Женщина надеется, что речь идет не об останках человека. Окончательные выводы должна дать экспертиза.

Кости оказались не единственной находкой в ходе ремонта. Среди прочего в квартире обнаружили пачку папирос 1930‑х годов, медаль, предположительно вручавшуюся блокадникам, монету номиналом 10 копеек 1953 года и старый карандаш. При этом ремонтные работы ещё не завершены, поэтому хозяйка квартиры не исключает, что список находок может пополниться.

Ранее мы сообщали, что следователи проводят проверку по факту обнаружения человеческих останков в ходе ремонта в квартире на Васильевском острове.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)