Фасады должны привести в порядок до конца 2030 года.

В Петербурге запланирована реставрация корпуса №1 на территории Апраксина двора, который является самым длинным и тянется вдоль Садовой улицы. Фасады должны привести в порядок до конца 2030 года, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 24 ноября, ссылаясь на городской КГИОП.

Сейчас историческое здание находится в неудовлетворительном состоянии. На стены нанесены граффити, также есть загрязнения, местами осыпалась штукатурка, утрачены лепнина и элементы цоколя.

Обнаружена и другая проблема: оборудование, установленное без согласования. Для устранения нарушений ведомство обращалось в суд. В октябре утвердили мировое соглашение между комитетом и товариществом. Судебные разбирательства с отдельными собственниками продолжаются.

Ранее на Piter.TV: реставрация Покровской церкви удостоена премии "Золотой Трезини".

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга