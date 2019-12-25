Дети остались без доступа к трассе.

Конфликт вокруг гоночной школы "Пилот" и спорткомплекса "СПб Ринг" в посёлке Ольгино дошёл до Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Создатели комплекса подали иск к ООО "Главстрой СПб Специализированный застройщик" с требованием устранить препятствия в пользовании имуществом — об этом сообщает РБК Петербург.

Суд принял заявление к рассмотрению, но отказал истцу в обеспечительных мерах. Союз деятелей технических и военно-прикладных видов спорта "Спорткомплекс Санкт-Петербургский ринг" просил запретить застройщику ограничивать доступ на территорию сотрудникам, детям, их родителям, тренерам и транспорту экстренных служб, а также повреждать инфраструктуру объекта. В определении суда указано, что обеспечительные меры идентичны предмету иска и предрешают судебное решение.

Комплекс расположен на Коннолахтинском проспекте и занимает около 8 га: на его территории находятся трасса для автокросса, парк-стоянка и лагерь спортсменов. В гоночной школе "Пилот" детей и подростков с пяти лет обучают управлению багги.

Генеральный директор "СПб Ринг" Андрей Даниленко назвал действия "Главстроя" "рейдерским захватом". По его словам, организация занимает территорию с 2007 года, вложения в трассы, стадион и тренировочную базу составили сотни миллионов рублей, а за это время здесь провели более 75 соревнований. При этом представители комплекса не смогли уточнить, кем и на каком основании им предоставили землю, а также назвать точный объём инвестиций.

Даниленко утверждает, что в сентябре застройщик потребовал освободить участок. Организация предлагала медиацию и мировое соглашение, по которому комплекс мог бы стать социальным объектом девелопера, но получила отказ. По его словам, в октябре конфликт обострился: застройщик перекопал единственную подъездную дорогу, установил бетонные блоки, вскрыл ворота и сменил замки. Организация обратилась в правоохранительные органы, однако уголовное дело возбуждено не было.

В "Главстрое СПб" заявили, что с 2007 года участки находятся в аренде у ООО "Главстрой-СПб Специализированный застройщик" по договору с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга, а право пользования территорией, как подчеркнули в компании, "никому иному не предоставлялось". Ответственность за происходящее на участках возложили на арендатора, отметив, что деятельность с участием детей допустима только при наличии правовых оснований и соблюдении требований безопасности.

Согласно утверждённой градостроительной документации, на месте стадиона и трасс планируется разместить медицинский кластер. В "Главстрое СПб" сообщили, что ранее давали организаторам площадки время на оформление документов, но теперь намерены защищать свои интересы предусмотренными законом способами. Первое заседание по делу назначено на 25 января 2027 года.

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