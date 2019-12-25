Петербуржцы выводили деньги за рубеж под видом покупки ПО.

В Петербурге предстанут перед судом двое обвиняемых в незаконном переводе за границу более 1,1 млрд рублей. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, уголовное дело уже зарегистрировано.

По версии следствия, деньги выводили под видом покупки дорогостоящего программного обеспечения. Участники схемы зарегистрировали фирму, открыли банковские счета и привезли из Эстонии оптические диски. На таможне их оформили как дорогое ПО, хотя на самом деле это были бесплатные ваучеры с уникальными персональными кодами правообладателя иностранной компании на использование сервиса, которые распространяются бесплатно.

Для убедительности злоумышленники подготовили поддельные договоры на поставку программного обеспечения с завышенной стоимостью товара. Затем деньги от подконтрольных компаний поступали на счета фирмы, переводились в иностранную валюту и отправлялись за рубеж. С мая 2014-го по декабрь 2015 года таким способом перевели сумму, эквивалентную 1 млрд 130 млн рублей.

Дело передано судье.