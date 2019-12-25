Анзор Музаев сообщил о работе над экзаменом по истории.

Рособрнадзор в ближайшие годы не планирует вводить по стране устный экзамен по каким-либо школьным предметам помимо истории. Соответствующее заявление сделал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в комментарии для журналистов новостного агентства "РИА Новости". Чиновник из профильного ведомства заметил, что апробация устного экзамена по истории, который специалисты введут в 2028 году, проходит в октябре-ноябре для не менее чем четырех тысяч учеников девятых классов. Выбраны три схемы для апробации. Они предлагают разную степень участия экзаменатора и формат представления заданий, в том числе на бумаге и на компьютерных устройствах.

Сейчас идет апробация устной части по истории в девятых классах. На это тоже потребуется несколько лет. Поэтому говорить о каких-то новых предметах, где появится устная часть, сейчас, на данный момент, в ближайшие годы, не приходится. Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

Рособрнадзор планирует к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории.

Фото: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"