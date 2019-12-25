Рособрнадзор планирует к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории

Рособрнадзор планирует к 2030 году на территории страны внедрить устную часть в ЕГЭ по истории, а в дальнейшем аналогичный формат может появиться также в государственном экзамене по литературе.Соответствующее заявление сделал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в комментарии для журналистов новостного агентства "РИА Новости". Чиновник из профильного ведомства заметил, что
В девятом классе будет устная модель экзамена по истории, она войдет в штатный режим в девятом классе в 2028 году. Соответственно, мы будем рассматривать в первую очередь историю как предмет, в котором в одном из первых этот блок должен появиться. Ориентир - к 2030 году.
Анзор Музаев, глава Рособрнадзора
Эксперт добавил, что с момента отработки модели до ее внедрения для школьников обычно проходит от четырех до пяти лет, поэтому выпускникам девятых классов на текущий момент не стоит переживать о нововведении. По словам Анзора Музаева, их может ждать участие в апробации подобных моделей проведения устного экзамена для получения обратной связи от детей.
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Фото: Piter.tv
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