Путин потребовал оценить влияние нового моста на исторический центр Петербурга

Президент обратил внимание на культурное наследие Петербурга при строительстве моста.

Президент России Владимир Путин попросил доложить, как строительство нового моста в центре Петербурга повлияет на архитектурный облик города и Васильевского острова. Глава государства подчеркнул, что при реализации проекта необходимо учитывать культурное наследие Северной столицы. Об этом сообщает ТАСС.

Путин обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой представить оценку последствий строительства для исторической части города. Президент отметил, что значительная часть Петербурга представляет культурную ценность, поэтому к изменениям городской среды следует подходить внимательно и бережно.

Хуснуллин сообщил, что необходимые материалы уже подготовлены. В ближайшее время специалисты планируют выехать на место, после чего представят президенту дополнительный доклад.

Ранее в Кремле рассказали о подготовке к прямой линии Путина.

Фото: официальный сайт президента России