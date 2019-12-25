Член команды Solar Systo Togathering скончалась на Бали в 30 лет.

Во вторник, 24 ноября, в соцсетях лесного фестиваля Solar Systo Togathering появилась запись о смерти члена команды. Девушка скончалась на Бали в возрасте 30 лет.

Организаторы назвали её верной подругой и ярким фестивальным огоньком. Как сообщается, смерть наступила в клинике Ari Canti. Среди причин называют отравление алкогольными суррогатами и недостаточный уровень балийской медицины.

Погибшая работала лор-хирургом, участвовала во многих событиях фестиваля, а в период пандемии COVID-19 занимала должность заведующей отделением — так описывают её организаторы Solar Systo Togathering.

По их словам, согласно воле погибшей, её кремируют, а прах развеют над океаном на Бали по принятому ритуалу.

Местные СМИ на сегодня материалов о гибели россиянки не выпускали.

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Фото: Piter.TV