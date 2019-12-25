Во вторник, 24 ноября, в соцсетях лесного фестиваля Solar Systo Togathering появилась запись о смерти члена команды. Девушка скончалась на Бали в возрасте 30 лет.
Организаторы назвали её верной подругой и ярким фестивальным огоньком. Как сообщается, смерть наступила в клинике Ari Canti. Среди причин называют отравление алкогольными суррогатами и недостаточный уровень балийской медицины.
Погибшая работала лор-хирургом, участвовала во многих событиях фестиваля, а в период пандемии COVID-19 занимала должность заведующей отделением — так описывают её организаторы Solar Systo Togathering.
По их словам, согласно воле погибшей, её кремируют, а прах развеют над океаном на Бали по принятому ритуалу.
Местные СМИ на сегодня материалов о гибели россиянки не выпускали.
Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных.
Фото: Piter.TV
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