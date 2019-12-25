Бывший гендиректор "Метростроя" осуждён за превышение полномочий.

Ленинский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему генеральному директору АО "Метрострой Северной Столицы", признав его виновным в превышении должностных полномочий при строительстве Красносельско-Калининской линии метро. Ущерб городскому бюджету превысил 18,8 млн рублей, сообщили 24 ноября в объединённой пресс-службе судов города.

Как следует из материалов дела, в 2021 году стороны подписали госконтракт на возведение участка "Юго-Западная" — "Путиловская". Позже возникла необходимость перенести пересадочный узел, однако обновлённый проект Главгосэкспертиза не одобрила. Несмотря на это, уже в феврале 2022 года строительные работы стартовали, так и не дождавшись положительного заключения, причём часть из них велась по проектам, которые согласованной документацией вовсе не предусматривались. Использовать их результаты при исполнении контракта оказалось невозможно, и бюджету был причинён многомиллионный ущерб.

Подсудимый вину не признал, утверждая, что действовал в интересах жителей города. Суд приговорил его к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, а также на 2,5 года лишил права заниматься деятельностью, связанной со строительством железных дорог и метрополитена. Разбирательство в отношении второго обвиняемого на данный момент приостановлено.

Фото: Piter.TV