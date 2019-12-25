Нож изъят, возбуждено уголовное дело.

В Красногвардейском районе росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего своей матери ножом. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 20 ноября поступила информация о том, что из квартиры на шоссе Революции доносятся женские крики. На место происшествия приехали сотрудники вневедомственной охраны. В ходе бытового конфликта 38-летний злоумышленник угрожал 66-летней родственнице убийством.

Задержанного уже привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения. Нож изъят, возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.TV: мужчину из Павлово обвиняют в удержании женщины и угрозах убийством. Фигуранта заключили под стражу.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти