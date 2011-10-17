Телекоммуникационные технологии непрерывно развиваются даже не по часам, а по минутам. В Ленинградской области ежегодно устанавливается более 600 новых базовых станций для увеличения площади покрытия территории и улучшения качества мобильной связи. Продолжает действовать региональная программа "Устранение цифрового неравенства", в рамках которой к высокоскоростному интернету получают доступ жители малых населенных пунктов (100-500 человек).

Производители телекоммуникационных и радиоэлектронных программно-аппаратных комплексов работают над улучшением защиты оборудования от природных явлений и чрезвычайных ситуаций. Для этого устанавливаются модульные узлы связи, смонтированные в стальных блок-контейнерах. Сертифицированные металлоконструкции в пылевлагозащищенном исполнении изготавливают предприятия-партнеры. Так в сентябре 12 новых блок-контейнеров получили из Мценска с производственной площадки ГК "ЭнергоПроф".

Каждый модуль имеет цельносварную конструкцию с наружной обшивкой из профлиста с утеплением минеральной ватой. Контейнеры оснащены системами отопления, освещения, сигнализации, вентиляции с фильтрами на клапанах, герметичными кабельными вводами. Климат-контроль осуществляется двумя кондиционерами и блоком ротации. Все комплектующие максимально импортозамещены. Автоматическое управление инженерными системами блок-контейнеров осуществляется с помощью контроллера ОВЕН.

Статья подготовлена по материалам сайта www.sklad-generator.ru

Фото: ГК "Энергопроф"