Минцифры РФ зафиксировало замедление темпов роста инвестиций в российские телекоммуникации и IT

Минцифры презентовало отчет о ходе реализации государственной программы "Информационное общество", нацеленной на развитие IT- и современных коммуникаций в стране за 2025 год.

Инвестиции в деятельность в области информации и связи на российской территории по результатам прошлого года выросли на 37,4 процентов к уровню 2020 года вместо планируемого 46,7 процентов. Соответствующее заявление сделали журналисты из газеты "Коммерсант". В профильном ведомстве связывают эту ситуацию со спадом инвестиций в телекоммуникационной отрасли в целом из-за высокой ключевой ставки, эффектом высокой базы 2024 года в IT-сегменте и макроэкономической неопределенностью. Аналитики напомнили об отмене льгот и субсидий, проверки ранее выданных властями денежных средств, а также на острый дефицит профессиональных кадров.

Чиновники в документе объяснили, что отклонением от планов страны стал показатель о приросте объема инвестиций по "деятельности в области информации и связи". В прошлом году ожидался прирост по отношению к показателю 2020 года на уровне 46,7 процентов, однако фактически он составил всего 37,4 процентов. В Росстате уточнили, что объем инвестиций в основной капитал России по этому виду деятельности компаний в 2025 году составил 1,8 триллиона руб. Прирост по отношению к предыдущему году составил всего 35,7 миллиардов рублей или всего два процента.

Корректировка плановых значений будет осуществлена совместно с Минэкономразвития как ответственным за достижение основного показателя. пресс-служба Минцифры России

Эксперты уверены, что снижение инвестиционной активности по итогам 2025 года Минцифры связывает со спадом вложений в отрасли телекоммуникаций, преимущественно из-за высокой ключевой ставки государственного финансового регулятора, а также с эффектом "высокой базы" 2024 года в сфере разработки отечественного программного обеспечения и IT-отрасли и с "высокой неопределенностью макроэкономической ситуации".

В Минцифры продумывают введение платы за использование VPN-сервисов.

Фото: Piter.tv