Хинштейн попросил запретить майнинг в нескольких районах Курской области

Глава региона направил письмо в Минэнерго.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн от пятого мая направил письмо российскому министру по энергетике Сергею Цивилеву с просьбой ходатайствовать перед федеральным правительством о запрете майнинга в нескольких районах региона. Соответствующими данными поделились журналисты из издания РБК со ссылкой на текст документа. Известно, что ограничения могут затронуть территорию Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского районов и города Льгова. Местный чиновник считает, что эти решения необходимы в связи со сложной обстановкой в сфере энергоснабжения.

Профилактика возможного энергодефицита, связанного с постоянными атаками ВСУ по системе энергоснабжения и сложностями восстановления, а также профилактика массового бесконтрольного майнинга. текст письма Александра Хинштейна

Источники из СМИ уведомили аудиторию, что вопрос запрета майнинга в Курской области внесен в повестку заседания правительственной комиссии на 15 мая.

