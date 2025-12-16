АТОР: россияне стали чаще ждать горящих туров

Майя Ломидзе рассказала о том, чт туристы предпочитают экономить, а не гулять на широкую ногу.

Российские путешественники в 2026 году при планировании своего отдыха стали чаще отдавать предпочтение бюджетным отелям, экономии на экскурсиях и трансферах, а также чаще ждут горящих туров. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью, сделанное на полях Петербургского международного экономического форума. Эксперт объяснила, что ранее туристы больше планировали отпуск по принципу "Гулять - так гулять!". В текущем году глубина бронирования, как во внутреннем, так и в выездном сегмента отрасли сократилась до месяца, хотя в 2025 году этот показатель составлял пять-шесть месяцев.

Сейчас чаще выбирают более бюджетные отели, без питания, либо, наоборот, систему "все включено", чтобы на месте не тратить деньги на еду, экономят на экскурсиях, трансферах. Майя Ломидзе, глава АТОР

Майя Ломидзе добавила, что горящих туров очень мало, поэтому в АТОР не рекомендуют рассчитывать на такую тактику. Она добавила, что существует гораздо большая вероятность того, что в последний момент может вырасти цена на тур.

Туристам за отдых в Петербурге придётся платить больше.

Фото: Telegram / РИА Новости