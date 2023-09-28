Ученые раскрыли эволюционную причину ночных пробуждений

Главной проблемой врачи считают не само пробуждение, а тревожную фиксацию на нем, когда мозг начинает ассоциировать 03:00 с бодрствованием

Регулярные пробуждения около 03:00 могут иметь эволюционное происхождение. Историк сна Роджер Экирч, изучивший более тысячи исторических источников вплоть до "Одиссеи" Гомера, задокументировал практику сегментированного сна. До промышленной революции люди спали двумя фазами с периодом бодрствования между ними. Портал ScienceAlert сообщает, что современная сомнология связывает ночные пробуждения с циклами сна продолжительностью 90–110 минут.

За ночь человек проходит четыре-шесть таких циклов. Глубокий сон концентрируется в первой половине ночи, а во второй преобладают поверхностные стадии, из которых легче проснуться. Кратковременные пробуждения в этот период считаются физиологической нормой, хотя большинство людей их не запоминает. Лабораторный эксперимент 1992 года показал возврат к двухфазному сну у участников, лишенных часов и искусственного света. Аналогичные результаты были получены в 2017 году у сообщества на Мадагаскаре без доступа к электричеству.

Исследование 2025 года с участием более 200 человек опровергло гипотезу о скачке кортизола в момент пробуждения. Гормон следует циркадному ритму независимо от фазы сна. Среди конкретных причин частых ночных пробуждений специалисты называют пременопаузу у женщин, ночную гипогликемию при диабете, а также употребление кофеина и алкоголя, нарушающего REM-фазу.

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Фото: Magnific (senivpetro)