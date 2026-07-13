Психотерапевт рассказал, как выстроить правильный график сна

Пока человек спит, организм не выключается, а запускает важнейшие процессы восстановления.

Современный человек научился экономить практически на всем, и в первую очередь – на собственном сне. Допоздна работать, листать новости ночью и вставать по будильнику раньше биологических потребностей стало почти социальной нормой. Однако цена такой "экономии" оказывается слишком высокой: хроническая усталость, тревожность, падение концентрации и болезни, которые развиваются незаметно. Об эом пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Пока человек спит, организм не выключается, а запускает важнейшие процессы восстановления. Тело превращается в мастерскую: клетки обновляются, строятся белки и залечиваются ткани. Именно поэтому во время болезни сон становится главным союзником. Параллельно мозг сортирует полученную за день информацию, закрепляет память и перерабатывает эмоции.

Сон неоднороден: сначала наступает фаза глубокого медленного сна для физического восстановления, а затем — быстрого, когда активно работает мозг. При этом важен не только сам факт отдыха, но и его регулярность. Согласно исследованию Жан-Филиппа Шапю и Раджа Кишоре Бисваса, люди с нестабильным графиком (разное время засыпания) чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем те, кто придерживается стабильного режима. Даже если человек высыпается, хаотичный график повышает риски.

Хронический недосып бьет по памяти, эмоциональной устойчивости и работоспособности. Истории о том, что Наполеону или Илону Маску хватало четырех-пяти часов сна, специалисты называют лишь исключениями из правил. Как объясняет врач-психотерапевт Александр Поляков, сомнолог с 35-летним стажем, сон генетически детерминирован природой, которой нет смысла заставлять млекопитающих проводить треть жизни без дела. Врачи настоятельно рекомендуют соблюдать режим даже в выходные: разница между временем подъема в будни и праздники не должна превышать один час, иначе сбиваются циркадные ритмы.

Часто проблемы с засыпанием связаны с отсутствием гигиены сна. По словам Александра Полякова, основы просты – спать нужно в темноте и прохладе. Даже яркий экран электронных часов может подавлять выработку мелатонина. Для жителей Петербурга это особенно актуально в период белых ночей.

Если плотные шторы не помогают, причина кроется в стрессе. Как отмечает невролог Наталья Белинская, высокий уровень вечерней тревоги мешает процессам торможения победить активацию в мозге, из-за чего уснуть невозможно. Иногда бессонница проявляется не только в трудностях с засыпанием, но и в частых ночных пробуждениях, ранних подъемах без возможности снова закрыть глаза, поверхностном сне и тяжелом дневном состоянии.

Фото: Magnific (senivpetro)