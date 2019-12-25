В Неве у Октябрьской набережной утонул мужчина

Этот случай стал четвертым в Петербурге за минувшие дни.

В Петербурге зафиксирована серия трагедий на воде. Тело мужчины было обнаружено и поднято водолазами Поисково-спасательной службы напротив дома № 40 по Октябрьской набережной. По предварительным данным, он ушел под воду примерно в десяти метрах от берега.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, этот случай стал четвертым за минувшие дни. Ранее в пятницу в водоемах Петербурга утонули двое молодых мужчин. В тот же вечер спасателям ВОСВОД удалось спасти 8-летнюю девочку на Среднем Суздальском озере, которая начала тонуть на глазах у очевидцев.

Ведомство настоятельно рекомендует жителям воздержаться от купания в необорудованных местах, особенно в нетрезвом состоянии, и напоминает о необходимости постоянного присмотра за детьми у воды.

Ранее мы сообщили о том, что во время сплава в Иркутской области погиб пожилой петербуржец.

Фото: Piter.TV