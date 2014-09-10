Во время сплава в Иркутской области погиб пожилой петербуржец

В Иркутской области во время сплава по реке Снежная произошла трагедия. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 2 августа погиб 76-летний житель Петербурга.
По предварительным данным, пенсионер упал с катамарана. Как только остальные участники вышли на связь около села Выдрино, они рассказали о случившемся в полицию.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Сотрудники полиции призывают граждан с осторожностью относиться к нахождению на водных объектах. Не плавайте в незнакомом месте, тем более, если у вас отсутствуют соответствующие навыки. При использовании лодок и спортинвентаря помните о безопасности.
Пресс-служба МВД России
Ранее мы рассказывали о том, что из Шкиперского протока извлекли тело мужчины.
Фото: пресс-служба МВД России
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