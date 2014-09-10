Во время сплава в Иркутской области погиб пожилой петербуржец

По предварительным данным, пенсионер упал с катамарана.

В Иркутской области во время сплава по реке Снежная произошла трагедия. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 2 августа погиб 76-летний житель Петербурга.

По предварительным данным, пенсионер упал с катамарана. Как только остальные участники вышли на связь около села Выдрино, они рассказали о случившемся в полицию.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Сотрудники полиции призывают граждан с осторожностью относиться к нахождению на водных объектах. Не плавайте в незнакомом месте, тем более, если у вас отсутствуют соответствующие навыки. При использовании лодок и спортинвентаря помните о безопасности. Пресс-служба МВД России

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Фото: пресс-служба МВД России