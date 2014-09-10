  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во время сплава в Иркутской области погиб пожилой петербуржец
Сегодня, 13:22
177
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Во время сплава в Иркутской области погиб пожилой петербуржец

0 0

По предварительным данным, пенсионер упал с катамарана.

В Иркутской области во время сплава по реке Снежная произошла трагедия. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 2 августа погиб 76-летний житель Петербурга.

По предварительным данным, пенсионер упал с катамарана. Как только остальные участники вышли на связь около села Выдрино, они рассказали о случившемся в полицию. 

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Сотрудники полиции призывают граждан с осторожностью относиться к нахождению на водных объектах. Не плавайте в незнакомом месте, тем более, если у вас отсутствуют соответствующие навыки. При использовании лодок и спортинвентаря помните о безопасности. 

Пресс-служба МВД России 

Ранее мы рассказывали о том, что из Шкиперского протока извлекли тело мужчины. 

Фото: пресс-служба МВД России 

Теги: иркутская область, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии