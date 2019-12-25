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На улице Вавиловых между молодыми людьми произошел конфликт со стрельбой
Сегодня, 11:55
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На улице Вавиловых между молодыми людьми произошел конфликт со стрельбой

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция проводит проверку после нападения на подростков на улице Вавиловых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Конфликт произошел между юношами и группой молодых людей 2 августа. По предварительной информации, один из участников произвел несколько выстрелов в сторону 15-летнего и 16-летнего парней из предмета, похожего на сигнальную ракетницу, а затем применил перцовый баллончик, и злоумышленники скрылись. 

Пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести, ему оказали помощь и отпустили домой. Всех преступников разыскивают правоохранители. 

Ранее на Piter.TV: повар, избивший посетителя кафе на Просвещения, заключен под стражу. 

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, улица вавиловых
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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