Повар, избивший посетителя кафе на Просвещения, заключен под стражу

Уголовное дело переквалифицировали на ч. 1 ст. 111 УК РФ.

В Петербурге отправлен в СИЗО подозреваемый в нападении на посетителя кафе. Напомним, инцидент произошел еще в феврале в заведении общепита на проспекте Просвещения.

В результате драки 49-летнего пострадавшего госпитализировали, ему был причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело переквалифицировали на ч. 1 ст. 111 УК РФ.

По подозрению 27 июля задержали 22-летнего мигранта, который работал поваром в указанном кафе. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее мы рассказывали о том, что драка в баре на Бухарестской улице в Купчино закончилась больницей для 32-летнего мужчины. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти