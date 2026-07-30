  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:40
153
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Повар, избивший посетителя кафе на Просвещения, заключен под стражу

0 0

Уголовное дело переквалифицировали на ч. 1 ст. 111 УК РФ.

В Петербурге отправлен в СИЗО подозреваемый в нападении на посетителя кафе. Напомним, инцидент произошел еще в феврале в заведении общепита на проспекте Просвещения. 

В результате драки 49-летнего пострадавшего госпитализировали, ему был причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело переквалифицировали на ч. 1 ст. 111 УК РФ. 

По подозрению 27 июля задержали 22-летнего мигранта, который работал поваром в указанном кафе. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. 

Ранее мы рассказывали о том, что драка в баре на Бухарестской улице в Купчино закончилась больницей для 32-летнего мужчины. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: проспект просвещения, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии