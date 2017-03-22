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Задержан повар, напавший на посетителя кафе на проспекте Просвещения в феврале

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Потерпевшего госпитализировали в больницу с различными травмами.

Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в нападении на посетителя кафе на проспекте Просвещения. Об этом рассказали в МВД России. 

Еще в феврале правоохранителям Выборгского района поступили сведения о конфликте в заведении общепита. В результате драки 49-летнего мужчину госпитализировали в больницу с различными травмами. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ. Затем, после получения заключения судебно-медицинской экспертизы, его переквалифицировали на ч. 1 ст. 111 УК РФ. 

Накануне на улице Коллонтай по подозрению поймали 22-летнего мигранта, работающего поваром в этом кафе. 

Ранее на Piter.TV: в Ивангороде мужчина ударил ножом соседа, который проник в его квартиру через балкон. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: выборгский район, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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