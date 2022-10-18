Певица Земфира* избавилась от последней недвижимости в России

Артистка владела подвальным помещением в Москве почти 20 лет.

Известная певица Земфира*, признанная иностранным агентом, продала подвал, расположенный на 5-й Магистральной улице в столице. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, собственником этого помещения, площадью 134 квадратных метра, она была на протяжении почти двух десятилетий — с 2007 года. Теперь у него будет новый владелец.

Изначально исполнительница хотела создать в этом месте звукозаписывающую студию. Однако после побега из России подвал пустовал. Он стал последним объектом недвижимости, принадлежащим Земфире* на территории нашей страны.

Также известно, что Земфира* сохранила права более чем на 170 произведений в России. Всего в ее портфолио 178 авторских песен, три музыкальных произведения для кино и театра, а также две рекламные песни.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти арестовали за экстремизм депутата Апостолевского.

Фото: ВКонтакте / Земфира*

* признана иноагентом по решению Минюста России