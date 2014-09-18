Депутата Ленобласти Апостолевского арестовали на 10 суток за экстремизм

Парламентарий привлечён к административной ответственности за публикации с гиперссылками на страницы запрещённой в России социальной сети.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга назначил административный арест руководителю фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленинградской области Ивану Апостолевскому. Мера пресечения избрана по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ — за публичное демонстрирование символики экстремистской организации.

Поводом стали записи на личной странице депутата, датированные маем 2018 года. Они содержали гиперссылки на аккаунты в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена на территории России). Как установил суд, после вступления соответствующего судебного запрета в силу публикации не были удалены, что образует состав правонарушения.

Суд признал депутата виновным и назначил наказание в виде десяти суток ареста. Это уже второй подобный эпизод за год: в июле 2025 года Сосновоборский городской суд уже привлекал Апостолевского к ответственности по той же статье, тогда срок ареста составил семь суток.

Фото: Объединенной пресс-службы судов г. Санкт-Петербурга