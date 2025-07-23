В 2027 году россияне останутся без новой возрастной группы пенсионеров по старости

Отдельные условия предусмотрены для многодетных матерей.

В 2027 году в России не будет планового повышения пенсионного возраста для новых групп граждан, однако выплаты продолжатся для льготных категорий и получателей социальных пенсий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на разъяснения вице-президента Международной ассоциации медиаторов "Сила диалога" Дмитрия Хрулёва.

Эксперт пояснил, что в следующем году в общем графике назначения страховой пенсии по старости возникнет годичный промежуток. В 2026 году пенсионный возраст достигают мужчины 1962 года рождения в 64 года и женщины 1967 года рождения в 59 лет. Следующая возрастная когорта — мужчины 1963 года рождения и женщины 1968 года рождения — получит такое право только в 2028 году, когда им исполнится 65 и 60 лет соответственно. Таким образом, в 2027 году новые получатели по общим основаниям отсутствуют.

Несмотря на паузу, пенсионные назначения в 2027 году будут производиться для нескольких льготных групп. Досрочную пенсию смогут оформить мужчины с минимальным страховым стажем 42 года и женщины со стажем от 37 лет — они выходят на заслуженный отдых на 24 месяца раньше общеустановленного возраста. Также сохраняется право для сотрудников вредных и опасных производств, жителей Крайнего Севера с необходимым северным стажем, а также для педагогов, медицинских работников, спасателей и других профессиональных категорий.

Женщина, воспитавшая трёх детей до восьмилетнего возраста, может выйти на пенсию в 57 лет. При наличии четырёх детей возраст снижается до 56 лет. Матери с пятью и более детьми получают право на выплаты уже в 50 лет. Для всех этих случаев требуется накопить не менее 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Ранее мы сообщали, что средняя пенсия работающих россиян за год выросла на 2,6 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv