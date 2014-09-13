Швейцарские банки ужесточают подход к российским клиентам, дискриминируя их

Сергей Гармонин сообщил о дискриминации потребителей в европейский стране из-за "перестраховки".

Швейцарские банки, страховые компании и прочие финансовые организации ужесточают подход к российским клиентам. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал российский посол в Берне Сергей Гармонин. Отечественный дипломат пояснил, что фактически эти иностранные структуры дискриминируют людей из-за "неправильного" паспорта. Эксперт указал на новую применительную практику для наших соотечественников, проживающих в европейской стране. Речь идет о том, что формально местное законодательство не меняется, но компании перестраховываются и применяют особый подход к российским потребителям услуг.

Наблюдается тенденция к ужесточению подхода швейцарских финансовых и страховых организаций к российским клиентам. Это проявляется в том числе в отказе предоставлять нашим согражданам банковские услуги. Сергей Гармонин, посол РФ в Швейцарии

В качестве одного из недавних примеров посол называл дискриминационные действия банка Swissquote, принявшего решение произвольно закрыть порядка 600 счетов российских клиентов. Сейчас руководство организации пытается оправдать свои действия тем, что это "экономически целесообразно".

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