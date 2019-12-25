SECO признала отсутствие оснований для конфискации активов РФ Швейцарией

В Берне ожидают решения Евросоюза по правовой ситуации.

Правовые основания для конфискации российских активов, размещенных в Швейцарии, в настоящий момент отсутствуют, Берн ожидает решения Евросоюза на этот счет. Соответствующими данными с журналистами инфорационного агентства "ТАСС" поделились в Государственном секретариате экономики страны (SECO), отвечающем за экспортный и санкционный контроль. На вопрос СМИ о том, будет ли национальное правительство в Стокгольме при решении вопроса о возможной конфискации российских активов руководствоваться собственными геополитическими интересами, Фабиан Майенфиш подчеркнул, что геополитические интересы остаются по-прежнему одними из многих других.

Для этого еще не существует правового основания, и правительство Швейцарии еще не решило, как поступить с этой темой. Ждем ЕС. Фабиан Майенфиш, официальный представитель SECO

Напомним, что ранее SECO заявили, что власти Швейцарии будут принимать решение по замороженным активам Москвы, опираясь на позицию других западных стран по этому вопросу, а также на местное законодательство. Руководитель подразделения контроля за экспортом и санкциями SECO Симон Плюсс добавил, что правительство Швейцарии в настоящее время пристально следит на дискуссиями на международном уровне. Он отметил, что говорит только об активах Банка России.

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