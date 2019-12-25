Свыше 1000 юных инженеров собрались в Кронштадте на РобоФинист 2026

Кронштадт превратился в площадку для роботов на международном фестивале.

В Кронштадте проходит Международный фестиваль робототехники "РобоФинист 2026". В Музее военно-морской славы собрались более 1000 юных инженеров, разработчиков и любителей робототехники из России и стран СНГ. Большинство участников составляют школьники.

В рамках фестиваля проходят соревнования по нескольким десяткам дисциплин. Роботы участвуют в футбольных матчах, сражаются на ринге и даже выступают на театральной сцене. Кроме того, для гостей организовали мастер-классы с участием представителей робототехнической отрасли.

Параллельно с соревнованиями проходит научно-практическая конференция, посвященная разработкам и современным технологиям в сфере робототехники.

Участники фестиваля могут получить дополнительные преимущества при поступлении в вузы. Победителям начислят 5 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в ИТМО и Санкт-Петербургский политехнический университет. Также предусмотрена возможность поступления в МГУ без вступительных экзаменов.

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Фото: Pxhere