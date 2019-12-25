Владислав Масленников объяснил, какую политику проводит ЕС после начала СВО в финансовой сфере.

Европейский союз с 2024 года передал Украине восемь миллиардов евро из доходов от замороженных российских активов, рассказал в интервью журналистам информационного агентства "РИА Новости" директор департамента европейских проблем российского министерства по иностранным делам Владислав Масленников. Эксперт уточнил общественности, что последние два года региональное сообщество изымает прибыль от реинвестирования резервов Банка России, незаконно замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear. Эксперт пояснил, что после начала специальной военной операции страны "Большой семерки" и коллективного Брюсселя заблокировали примерно половину российских валютных резервов. Свыше 200 миллиардов евро находится в ЕС.

За это время суммарный объем переданных Украине доходов достиг 8 миллиардов евро, из которых более 3,5 миллиарда евро — непосредственно для закупок вооружения. Владислав Масленников, дипломат

Захарова назвала "наперсточниками" европейские власти из-за Украины.

Фото: Piter.tv