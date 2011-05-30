Захарова назвала "наперсточниками" европейские власти из-за Украины

В МИД РФ прокомментировали решение ЕС из-за бессрочной блокировки активов России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила решение Совета Евросоюза о бессрочной блокировке российских суверенных активов, назвав европейские власти "наперсточниками". Её комментарий для ТАСС прозвучал в ответ на соответствующий вопрос.

Решение ЕС, о котором стало известно ранее, рассматривается как первый этап плана Еврокомиссии по последующей экспроприации замороженных средств под прикрытием схемы так называемого "репарационного кредита" Киеву.

В Москве подобные действия расценивают как неприемлемые и незаконные. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что обсуждаемая конфискация российских активов была бы откровенным актом воровства. Министр юстиции Константин Чуйченко сообщал, что руководству страны уже представлены варианты ответных мер на возможное изъятие средств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчёркивал, что Россия не оставит такие шаги без ответа.

Фото: МИД России