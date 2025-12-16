В МИД России удивлены сменой выбора руководства в Еревана.

В Москве иронично сравнили армянские власти, которые стремятся присоединиться к Европейскому союзу, одновременно оставаясь членом ЕАЭС, с пассажиром, который хочет из пункта "А" попасть сразу в пункт "Г". Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из внешнеполитического ведомств добавила, что речь уже даже не о попытке усидеть на двух стульях сразу.

Представьте, аэропорт, зал ожидания, пересадка, стыковка рейса. Несколько пассажиров, которые прошли все виды досмотров, границу, контроль и так далее. Каждый, буквально каждый из них добропорядочный, имеет определенные цели и задачи. И вот когда объявляется посадка, вдруг один из пассажиров, который вроде бы заявлен на этот рейс, говорит, вы знаете, а мне не в пункт БТБ, мне в пункт… да, наверное, ближе даже к пункту Г. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова пояснила, что не считает нормальной манипуляцию, при которой добрые намерения и законность, которые обеспечивают нормальное функционирование определенной сферы, используются коллегами с нечистоплотными целями. Она добавила, что если у страны есть цель отправиться в пункт "Г" через пункт "Б", то это можно организовать при помощи транзита. Однако в этом случае будет собственная логистика

Когда ты регистрируешься на пункт Б, ты летишь, там выходишь, со всеми прощаешься, идешь туда, куда надо. Это был открытый выбор. Но он был сделан. Ты хочешь изменить свой выбор? Пожалуйста. Для этого есть цивилизованный путь. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Запад возвращается к легализации пиратства на уровне государств.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik