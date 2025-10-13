Матвиенко: россиян могут предостеречь от посещения Армении

Москва переговорила с главой парламента Армении по телефону.

Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко в ходе своего телефонного разговора с председателем Национального собрания Армении Рубеном Рубиняном обратила внимание иностранного коллеги из Еревана на систематические задержания российских граждан на территории этой постсоветской республике по запросам третьих стран.

При продолжении подобной практики Россия будет вынуждена выпустить рекомендацию для своих туристов не посещать республику. пресс-служба Совета Федерации России

Матвиенко поздравила Петербург с Днем ВМФ.

Фото: Совет Федерации