В АТОР оценили ситуацию с крысиной лихорадкой в Таиланде

Проблема может затронуть волонтеров, которые помогают ликвидировать последствия паводка.

Российские организованные туристы, которые проживают в отелях Таиланда и посещают только те места, которые соответствуют санитарным условиям, не должны пострадать от крысиной лихорадки. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на сообщение от Ассоциации туроператоров России (АТОР). В СМИ уточнили, что департамент контроля заболеваний министерства по здравоохранению иностранного государства предупредил путешественников, местное население, сотрудников чрезвычайных спецслужб, занятых в преодолении последствий паводка в Бангкоке и на других территориях, об опасности распространения лептоспироза.

Туристы проживают в отелях и посещают места, где все хорошо с санитарией. Крысиная лихорадка им не угрожает. пресс-служба АТОР

Российские эксперты отметили, что предупреждение местного минздрава адресовано жителям затопленных и разрушенных домов и волонтерам.

Вице-президент АТОР Ромашкин объяснил причины стагнации турпотока в Петербурге.

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