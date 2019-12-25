Россиянам объяснили, как избежать лишних расходов за ЖКХ

Проверять квитанцию за ЖКХ следует по действующему тарифу и объему потребления.

Чтобы при оплате коммунальных услуг не было лишних расходов, потребителям нужно внимательно анализировать платежные документы. Какие параметры требуют особого внимания, рассказал aif.ru Илья Долматов, директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ.

По словам эксперта, в квитанции важно проверять актуальность установленных тарифов и точность указанных объемов потребления. Информация о действующих в конкретном регионе тарифах есть на официальных сайтах органов тарифного регулирования.

Наиболее эффективным инструментом контроля объема услуг являются приборы учета. Долматов напомнил, что если вовремя не передать показания счетчиков, начисления будут производиться по среднемесячным значениям за прошлый период или по нормативным показателям. Уточнить актуальные нормативы можно в региональном министерстве строительства.

Эксперт отметил, что суммы в квитанции может увеличиться из-за роста реального потребления ресурсов. Долматов также напомнил про изменение тарифов с 1 октября. Их размер различается в зависимости от региона и муниципального образования, поэтому после получения квитанции нужно проверить как начисления соответствуют утвержденным значениям.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)