Юрист Крохин рассказал о способах сэкономить на коммуналке для пенсионеров

Эксперт объяснил, какие права есть у пожилых граждан, если их расходы превышают лимиты ЖКУ даже после скидки.

Российские пенсионеры при выполнении определенных условий могут одновременно оформить льготу и субсидию на оплату жилищно- коммунальных услуг (ЖКУ). Такие меры социальной поддержки власти предоставляют по разным основаниям, но одна не исключает другую. Соответствующий комментарий журналистам телеканала "360.ru" сделал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член профильного комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты (ТПП), юрист Константин Крохин. Эксперт заметил, что льготы на оплату ЖКУ предоставляются льготным категориям граждан, а право на субсидию в России зависит от того, какую долю семейного бюджета занимают коммунальные расходы. В том случае, если даже после применения положенной скидки расходы пенсионера на ЖКУ превышают установленный в регионе лимит, то человек вправе получить дополнительную помощь.

Если применяется процентная скидка на оплату ЖКУ, но расходы человека превышают установленный лимит по отношению к доходам семьи, то вторая форма поддержки также должна применяться. Константин Крохин, юрист

Эксперт добавил, что оформить субсидию можно только на то жилье, в котором зарегистрирован российский пенсионер. Итоговая сумма зависит от установленного в субъекте страны проживания нормативной площади. Для одиноких и не работающих пожилых граждан она составляет 33 квадратных метра.

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Фото: Piter.tv

