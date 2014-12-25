Коммунальные платежи в России могут вырасти на 30%

Эксперт предупреждает о резком росте платежей за коммуналку.

В России ожидается существенный рост платежей за коммунальные услуги, в некоторых регионах тарифы могут увеличиться на 20-30%. Об этом заявил председатель Жилищного союза и член комитета по ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин.

По мнению эксперта, рост тарифов не будет сопровождаться улучшением качества предоставляемых услуг.

"Пока никаких изменений в сторону снижения тарифа или повышения качества я не вижу. Практика показывает, что тарифы станут расти, качество будет падать и никаких серьезных изменений для потребителей не будет" Константин Крохин

Среди основных причин повышения тарифов эксперты называют инфляцию, увеличение затрат на капитальный ремонт и необходимость модернизации жилых домов, пишет MK.RU.

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Фото: Комитет по информатизации и связи