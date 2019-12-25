Минстрой считает нужным ввести в тарифы ЖКХ надбавки на ремонт инфраструктуры

Власти объяснили, что надбавка не должна чрезмерно негативно сказываться на благосостоянии россиян.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложило для ремонта старых труб и котельных ввести целевые надбавки к коммунальным платежам. Соответствующие сведения распространили журналисты из издания "Парламентская газета". В СМИ уточнили, что в Совете Федерации состоялся круглый стол, направленный на подготовку к отопительному сезону. Участники мероприятия заметили, что во многих регионах страны теплообъекты оказываются сильно изношены. При это денежных средств, которые поставщики энергетических ресурсов получают по обычному тарифу, в реальности хватает лишь на поддержание работы системы. Таким образом у них нет средств на полноценную замену труб. Заместитель руководителя департамента развития ЖКХ при профильном ведомстве Федор Козлов сообщил коллегам о том, что надбавки к тарифам на тепло, водоснабжение и водоотведение со стороны властей позволят привлечь дополнительные инвестиции в коммунальную инфраструктуру. По его мнению, эти денежные средства будут целевыми, поэтому потратить их можно будет только на конкретные проекты модернизации. Региональные власти обязаны следить за тем, чтобы надбавка сильно не сказалась на благосостоянии местного населения.

Минстрой совместно с представителями министерства по экономическому развитию, министерством по энергетике и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) намерены до декабря 2026 года передать российскому правительству предложения об инвестиционных надбавках. А 15 октября председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что необоснованно завышенные тарифы ЖКХ в стране надо отменять.

Архитекторы и представители Минстроя собрались на форуме в Сосновом Бору.

Фото: Piter.tv