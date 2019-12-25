Архитекторы и представители Минстроя собрались на форуме в Сосновом Бору

В Ленобласти обсудят сохранение наследия и развитие общественных пространств.

В Сосновом Бору 16 октября стартовал межрегиональный форум "Комфортная среда. Северо-Запад". В нем участвуют представители Минстроя России, делегации регионов, архитекторы и проектировщики. Участники обмениваются опытом и обсуждают решения для развития общественных пространств.

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Денис Беляев отметил, что форум объединил специалистов, которые профессионально занимаются благоустройством. По его словам, продуманное оформление территорий и расстановка акцентов помогают сделать городские пространства более удобными и уютными.

Беляев также подчеркнул значение подготовки к празднованию 100-летия Ленинградской области. В благоустройстве к этой дате участвуют все поселения региона. Он поблагодарил Минстрой России за поддержку федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", который входит в национальный проект "Инфраструктура для жизни".

Программа форума началась со стратегической сессии с участием заместителя директора департамента стратегических проектов Минстроя России Дмитрия Некрасова, руководителя управления ФАУ "Проектная дирекция Минстроя России" Джемала Сурманидзе, главы Центра компетенций Ленинградской области Игоря Юрина и представителей регионов Северо-Запада.

В дальнейшем запланированы экспертные сессии, пленарная дискуссия и обмен практиками благоустройства. Среди основных тем — создание новых центров притяжения, сохранение природного и культурного наследия, цифровизация общественных пространств, вовлечение жителей и сотрудничество с бизнесом. Отдельное внимание уделят роли муниципалитетов в развитии городской среды.

В ГД предложили разрешить регистрироваться в апартаментах по месту пребывания.

Фото: Piter.tv