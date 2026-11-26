В США заметили, что Евросоюз сражается против России руками ВСУ.

Вооруженный конфликт на украинской территории фактически превратился в прокси-войну, в рамках которой европейские государства финансируют и вооружают киевский режим против Москвы. Соответствующее заявление сделал специальный посланник и зять американского президента-республиканца Дональда Трампа Дональда Трампа Джаред Кушнер в интервью для руководителя немецкого медиаконцерна Axel Springer SE Матиаса Депфнера.

Он фактически превратился в прокси-войну, где Европа финансирует и вооружает Украину против России. Джаред Кушнер, спецпосланник США

Ранее глава нашего государства Владимир Путин заявлял, что Кремлю хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия с помощью мирного урегулирования. При этом Москва к переговорам готова, но все еще не видит подобного желания со стороны киевского режима.

Кушнер анонсировал масштабный обмен пленными РФ и Украины.

Фото и видео: YouTube / MDMEETS - Essential Talks with Mathias Döpfner