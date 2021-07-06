В городе заметно смягчилось отношение к людям с положительным ВИЧ‑статусом.

В Петербурге сохраняется устойчивая тенденция к снижению числа новых случаев ВИЧ‑инфекции. По итогам 2025 года медики зафиксировали чуть более 1800 впервые выявленных диагнозов. Такой показатель на 14% меньше, чем в 2024 году, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти Ирина Катаева на пресс-конференции ТАСС, посвященной работе системы помощи людям с ВИЧ.

Ещё более масштабный взгляд на ситуацию дает сравнение с показателями десятилетней давности. Как отметила Катаева, за последнее десятилетие уровень первичной выявляемости вируса в Северной столице сократился вдвое по сравнению с данными 2015 года. Также, по ее словам, если сравнивать 10 месяцев 2026 года с прошлым годом, то отмечается снижение вновь выявленных случаев на 22%.

При этом эксперты подчеркивают: позитивные изменения происходят не только в цифрах, но и в общественном сознании. В Петербурге заметно смягчилось отношение к людям с положительным ВИЧ‑статусом и горожане стали гораздо терпимее и внимательнее к ним.

Ранее Роспотребнадзор по Петербургу предупредил о риске заразиться ВИЧ в салоне красоты.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)