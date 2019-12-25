СМИ: россияне с ВИЧ пожаловались на отказы в вакцинации от COVID-19

Письмо с жалобой направлено главе Минздрава РФ.

Граждане России, больные ВИЧ, отправили письмо с жалобой главе Министерства здравоохранения РФ Михаилу Мурашко по поводу того, что им отказывают в вакцинации от коронавируса. Об этом информирует издание РБК со ссылкой на письмо фонда "Спид.Центр".

Авторы обращения отмечают, что некоторых веб-ресурсах медучреждений размещена информация о том, что ВИЧ является противопоказанием к вакцинации. Ведомству предлагают разобраться в данной ситуации.

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции фонд помощи людям, живущим с ВИЧ, "Спид.Центр" регистрирует случаи дискриминации людей с ВИЧ при вакцинации. из текста обращения фонда

Отмечается, что в июне текущего года из 700 пациентов с ВИЧ-статусом 30 человекам было отказано в вакцинации от коронавируса. Кроме того, зафиксирован случай, когда желающему привиться говорили принести разрешение на вакцинацию от врача-инфекциониста.

В пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили РБК, что письмо "Спид.Центра" в ведомство пока не поступало.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что использование паспортов вакцинации в некоторых странах не должно приводить к дискриминации людей, живущих в других государствах и столкнувшихся с нехваткой вакцин от COVID-19.

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