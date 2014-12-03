Попова: говорить о победе над COVID-19 рано

По ее словам, все вирусы и бактерии продолжают жить.

Говорить о победе над COVID-19 еще рано. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ПМЭФ. Ее слова приводит "РИА Новости".

По ее словам, все вирусы и бактерии продолжают жить. Она подчеркнула, что пандемия коронавируса закончена, но сама болезнь не побеждена. Попова добавила, что российские специалисты стараются извлечь максимум уроков из всего пережитого за время пандемии, чтобы использовать их для защиты здоровья населения.

Ранее глава ВОЗ выразил уверенность в неизбежности новой пандемии.

Фото: Pixabay.com