Глава ВОЗ выразил уверенность в неизбежности новой пандемии

Тедрос Аданом Гебрейесус призвал заключить пандемическое соглашение.

Новая пандемия рано или поздно случится на Земле, и это "не теоретический риск", а "эпидемиологическая определенность". Соответствующее заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на открытии 13-й сессии Межправительственного переговорного органа (МППО). Этот орган занимается подготовкой соглашения о предотвращении пандемий. Эксперт в видеообращении напомнил коллегам о тяжелых последствиях вспышки коронавирусной инфекции в мире. Эксперт подчеркнул, что следующей пандемии не придется долго ждать. Глава ВОЗ повторил ранее высказанное им предположение о том, что новая пандемия может разразиться примерно через 20 лет или более, "а может и завтра".

Но это произойдет, и в любом случае мы должны быть готовы.... По официальным данным, от COVID-19 погибли 7 млн человек, но мы оцениваем истинное число в 20 млн. И в дополнение к человеческим потерям пандемия уничтожила более $10 трлн в мировой экономике. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Иностранный эксперт выразил уверенность в возможности достижения консенсуса на переговорах о пандемическом соглашении. данный договор не ущемит суверенитет какого-либо государства-члена ВОЗ, а наоборот, только укрепит национальный суверенитет и международные действия в совместной защите от эпидемиологических угроз.

Глава ВОЗ указал на необходимость реформы СБ ООН.

Фото и видео: YouTube / World Health Organization (WHO)