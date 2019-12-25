Эксперты рассказали, что надеются добиться снижения данного показателя в 2030 году.

Рост числа случаев заражения устойчивой к лекарствам супербактерией на территории Европейского союза вызывает беспокойство. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделали во Всемирной организации здравоохранения. В пресс-службе ВОЗ подчеркнули, что региональное сообщество стремится к цели до 2030 года добиться снижения устойчивости супербактерии к карбапенемам на пять процентов по сравнению с нынешним показателем.

В Европейском союзе число случаев инфекций кровотока, вызванных Klebsiella pneumoniae, устойчивой к карбапенемам — мощным антибиотикам, которые обычно приберегают для самых тяжелых случаев, — в 2025 году оказалось на 72 процента выше, чем в 2019-м. пресс-служба ВОЗ

В Европе 10 из 43 стран, предоставивших международным экспертам свои данные, половина или более выявленных бактерий этого вида устойчивы к карбапенемам. Речь идет преимущественно о южных и восточных государствах региона. В других странах уровень устойчивости остается по-прежнему ниже одного процента. Сообщается, что Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний указывает, что в больницах стран ЕС быстрыми темпами распространяется Klebsiella pneumoniae. Ее разновидности выработали устойчивость почти ко всем существующим у человечеств антибиотикам.

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Фото: Piter.tv