Штаммы, о которых идет речь, известны медицинскому сообществу примерно 15 лет.

В Санкт‑Петербурге отреагировали на волну тревожных публикаций о "супербактерии", распространяющейся на Западе. Наиболее большой приростросте числа случаев заражения штаммами Klebsiella pneumoniae, устойчивыми к действию антибиотиков, зафиксировали в южных странах Европы. Чтобы разобраться в ситуации, Комитет по здравоохранению обратился за экспертной оценкой к микробиологу Сергею Сидоренко.

Специалист успокоил, что речь идет не о новой угрозе. Штаммы, о которых идет речь, известны медицинскому сообществу примерно 15 лет. Как объяснил Сидоренко, опасность этих бактерий связана с их способностью вырабатывать ферменты карбапенемазы — именно они делают Klebsiella pneumoniae устойчивыми к ряду антибиотиков. Рост числа случаев заражения отражает не появление нового патогена, а усугубление давно существующей проблемы антибиотикорезистентности.

При этом подобные устойчивые штаммы встречаются и в российских стационарах. В связи с этим особенно важны строгие санитарные меры, регулярный микробиологический контроль и взвешенный подход к назначению антибиотиков.

Микробиолог подчеркнул, что ситуация серьезная, но не требует паники. Ведь в медицинской среде уже давно проработали механизмы работы с такими возбудителями.

Ранее россиянам рассказали, где можно заразиться "плотоядной бактерией".

Фото: Piter.TV