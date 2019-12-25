В Комздраве Петербурга признали дефицит вакцин от гриппа в начале прививочной кампании

Как пояснили в ведомстве, состав вакцин для сезона 2026/27 года был полностью обновлен в соответствии с рекомендациями ВОЗ, а всероссийская кампания стартовала 2 сентября.

В Петербурге на старте осенней прививочной кампании возник дефицит препаратов против гриппа. Одна из жительниц города обратилась с жалобой в официальный паблик комитета по здравоохранению во "ВКонтакте", сообщив, что вакцины нет ни в районных поликлиниках, ни в мобильных пунктах у станций метро. При этом график работы передвижных бригад горожанам пока не предоставили.

В Комитете по здравоохранению официально подтвердили нехватку препарата. Как пояснили в ведомстве, состав вакцин для сезона 2026/27 года был полностью обновлен в соответствии с рекомендациями ВОЗ, а всероссийская кампания стартовала 2 сентября.

Сотрудники ведомства уточнили, что уже направили письмо коллегам с просьбой о приоритетной поставке вакцины в город. О точном времени запуска вакцинации в мобильных пунктах власти пообещали сообщить дополнительно.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 40% компаний вакцинируют сотрудников от гриппа.

Фото: Pxhere