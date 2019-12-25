На Васильевском острове нашли сотни килограммов нелегальных сыров и мясных деликатесов

347 кг деликатесов без документов конфисковали в магазине на Васильевском острове.

На Васильевском острове у предпринимателя изъяли 347 кг импортных сыров и других продуктов животного происхождения, которые были запрещены к ввозу в Россию. Суд оштрафовал бизнесмена на 20 тыс. руб. Об этом сообщили РИА Новости.

Нарушение выявили сотрудники транспортной прокуратуры и таможни в магазине предпринимателя. В торговой точке обнаружили готовые изделия из молока, рыбы и мяса, поступившие из Нидерландов, Франции, Ирландии, Испании, Норвегии, Германии, Италии, Великобритании, Болгарии и Польши.

На упаковках отсутствовала маркировка на русском языке. Из-за этого невозможно было установить сроки годности продукции. Кроме того, на товары не оказалось необходимых документов, подтверждающих законность их реализации.

Таможенные органы составили протокол об изъятии продукции, после чего надзорное ведомство обратилось в суд. Инстанция установила, что реализация товаров без документов и обязательной маркировки создавала угрозу жизни и здоровью покупателей. Предприниматель признал нарушение.

Похожий случай ранее произошел на российско-эстонской границе в Ивангороде. Таможенники обнаружили у гражданина России, проживающего в США, около 200 незадекларированных предметов. Среди них были статуэтки, вазы и посуда. Эксперты признали 51 предмет культурными ценностями, а суд назначил мужчине штраф в размере 200 тыс. руб.

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