По словам эксперта, на рынках нередко можно найти более широкий ассортимент свежих продуктов, а качество товаров может оказаться выше, чем в обычных магазинах.

Мясо, рыбу и яйца лучше выбирать на рынках, а в супермаркеты отправляться за специями, соусами и растительным маслом. Таким мнением с NewsNN поделился нижегородский шеф-повар, основатель кулинарной студии и победитель шоу "Молодые ножи" Андрей Сулима.

По словам эксперта, на рынках нередко можно найти более широкий ассортимент свежих продуктов, а качество товаров может оказаться выше, чем в обычных магазинах. Впрочем, многое зависит от конкретного продавца и расположения торговой точки. Чем ближе рынок к центру города, тем, как правило, выше цены и уровень организации торговли.

При выборе овощей и фруктов Сулима советует обращать внимание на сезонные импортные позиции в супермаркетах, а за остальными продуктами обращаться к частным продавцам. Одно из преимуществ рынка — возможность пообщаться с торговцем и узнать больше о товаре. Например, при покупке хурмы можно уточнить, насколько она сладкая и не вяжет ли.

В магазине нельзя пробовать фрукты. Например, если берешь хурму, то узнать заранее, вяжет она или нет, не получится. Спроси — и тебе 90% продавцов скажут: „Да кто ее знает". А на рынке знают. Там выбирать продукты намного приятнее, там особое отношение к покупателю. Андрей Сулима, шеф-повар

Сулима также посоветовал покупателям найти постоянного продавца, которому можно доверять. По его мнению, хорошие отношения с торговцем помогают лучше ориентироваться в ассортименте и выбирать качественные продукты.

Фото: Piter.tv (архив)