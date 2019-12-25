Волонтеры ищут двух пропавших в Нижнем Новгороде 13‑летних школьниц

После ухода из дома одна из девочек выкладывала посты с фото в мессенджерах.

В Нижнем Новгороде не прекращаются поиски двух 13‑летних школьниц, которые ушли из дома 23 и 24 октября. При этом девочки регулярно выходят на связь и уверяют, что с ними всё в порядке.

Одна из подростков пообщалась с корреспондентом издания 360.ru через мессенджер — в сообщении она коротко написала: "Здравствуйте, с нами все хорошо". При этом на вопросы о том, почему они ушли из дома и где сейчас находятся, школьница не ответила.

Подростки продолжают поддерживать активность в интернете: одна из девочек публикует фото и видео в своем телеграм‑канале, переписывается с одноклассниками. Кроме того, она записала видеосообщение для матери — и в нём тоже заверила, что они с подругой чувствуют себя нормально, однако возвращаться домой девочки не хотят.

Поисковые мероприятия ведут сотрудники полиции и волонтеры. Как рассказали в поисковом‑спасательном центре "Рысь", местонахождение школьниц пока не установлено.

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Фото: Magnific (ИИ-иллюстрация)