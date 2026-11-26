Новые меры поддержки семей разрабатывают в Нижегородской области. Об этом NewsNN рассказал министр социального развития региона Игорь Седых.

В 2027 году в регионе продолжится внедрение мер семейноцентричности, включая корпоративный стандарт для промышленных предприятий и бюджетный стандарт, уже запущенный в сфере демографии. Также сохранятся меры психологической помощи, доабортного консультирования.

Министр подчеркнул, что многие меры не связаны с финансами напрямую, а касаются качества и удобства получения услуг, включая цифровизацию. Игорь Седых напомнил, что ряд мер, таких как родительский основной доход и подарок новорожденному в виде электронного сертификата, были разработаны в регионе с нуля и работают в уникальном для РФ формате.

О конкретных нововведениях станет известно в декабре, после принятия итогового бюджета Нижегородской области.

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Фото: Piter.tv